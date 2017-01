Dell S2718D, il monitor più sottile al mondo

In occasione del Consumer Electronic Show di Las Vegas, Dell ha presentato un monitor da 27 pollici, l’S2718D, definendolo il più sottile al mondo.

La risoluzione è di tipo QHD (2560×14440 pixel). Il monitor, che ha cornici “InfinityEdge”, le stesse usata per la gamma dei portatili Xps, sfrutta lo standard HDR10 e connettività Usb tipo C.

Non sono ancora state rese note le specifiche tecniche dettagliate. Il prezzo di lancio sarà di 699 dollari. Vendite al via, in Usa, a partire da fine marzo.