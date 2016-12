eBay, in vendita i regali non graditi di 3 milioni di italiani

Sui portali di commercio online gli italiani stanno pubblicando migliaia di annunci di vendita di regali indesiderati ricevuti a Natale.

Il fenomeno del “regifting online”, secondo una ricerca di eBay commissionata a Tns, è cresciuto del 14% rispetto allo scorso anno, coinvolgendo oltre 3 milioni di connazionali che si sono detti pronti a rivendere online i doni non apprezzati. Tendenza in ascesa anche a fronte dell’esercito di “delusi” del Natale passato. Quasi la metà (49%) degli italiani, infatti, nel 2015 ha ricevuto almeno un regalo indesiderato, per un totale di oltre 19 milioni di persone che auspicabilmente quest’anno avranno adottato contromisure efficaci.

Come verrà utilizzato il ricavato dalla vendita dei regali sgraditi? Il 54% dei potenziali rivenditori intervistati dichiara che metterà da parte i guadagni per risparmiare, mentre un terzo dei regifter li utilizzerà per comprare qualcosa di nuovo per sé. Tendenza questa più comune fra gli uomini, che dimostrano un sano egoismo nel 50% in più dei casi rispetto alla controparte femminile. Il gentil sesso infatti, si mostra più incline al risparmio in previsione di future ispirazioni o spese. Un altro dato curioso: il 16% dei rivenditori utilizzerà il denaro ricavato proprio per pagare le spese relative al Natale.