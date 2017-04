Elezioni in Francia, ballottaggio tra Macron e Le Pen

Il nuovo presidente della Francia sarà Emmanuel Macron o Marine Le Pen. Questo l’esito delle elezioni di domenica, che hanno premiato, con il 23,75% delle preferenze, il candidato indipendente e con il 21,53% la leader del Front Nacional.

Nella corsa all’Eliseo, restano per la prima volta fuori il candidato del centrodestra e quello del centrosinistra: Francois Fillon ha ottenuto il 19,9% dei voti, e Jean-Luc Melenhon il 19,6%. Infine, al socialista Harmon il 6,3% dei consensi e il 6,3% a Dupont-Aignant.

“Voglio unire tutti i francesi – ha detto Macron, commentando il voto – Porterò avanti l’esigenza di ottimismo e la speranza che noi vogliamo per il nostro Paese e per l’Europa. Spero tra 15 giorni di diventare presidente del popolo francese, dei patrioti, per farla finita con tutti i nazionalismi”.

“Mi avete portato al secondo turno delle presidenziali. Ne sono onorata con umiltà e riconoscenza – ha detto Marine Le Pen – Vorrei esprimere a voi elettori patrioti la mia più profonda gratitudine. E’ un risultato storico, un atto di fierezza di un popolo che solleva la testa, che confida nel futuro “.