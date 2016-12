Enea, dieci consigli per risparmiare il 40% del costo dell’energia elettrica

Dalla lotta agli sprechi risparmi per le famiglie italiane, con la bolletta che può ridursi perfino del 40%, secondo l’Enea.

L’Agenzia ha stilato dieci consigli per raggiungere questo risultato virtuoso. Il primo è quella di regolare la temperatura dell’ambiente in base all’utilizzo degli spazi e al numero delle persone presenti. Per rinnovare l’aria nelle stanze, ricorda l’Enea, bastano pochi minuti.

Terzo consiglio: mantenere le luci accese solo nelle stanze che si utilizzano. Dopo l’uso, quarto consiglio, spegnere gli elettrodomestici dall’interruttore generale, perchè in stand-by continuano a consumare energia elettrica.

La lavastoviglie, oggetto presente in quasi tutte le case, deve essere messa in funzione solo a piena carico, per ottimizzarne i consumi.

In questi giorni di festa, meglio camminare o prendere i mezzi pubblici., quindi lasciare l’auto in garage.

Se si pensa di regalare, o di comprare per sé, un nuovo elettrodomestico, vale la pena di spendere un poo’ di più per modelli più efficienti, che possono poi far risparmiare fino al 40% sui consumi elettrici.

E visto che si parla di regali, un buon oggetto che non dovrebbe mancare nelle case è un cronotermostato ambiente per programmare il funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

Altri oggetti molti utili per rendere più leggera la bolletta della corrente, sono il rilevatore di presenza, che controlla automaticamente l’accensione e lo spegnimento della luce in base alla presenza di persone all’interno di un ambiente, e le prese “intelligenti” che misurano il consumo dei dispositivi collegati e ne permettono il controllo remoto attraverso smartphone e Pc.

Infine, ultimo consiglio: spegnere l’impianto di riscaldamento se si va in vacanza, e staccare tutti i dispositivi collegati alla rete elettrica.