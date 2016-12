Energia, in arrivo rincari per luce e gas

Nel primo trimestre del 2017 ci sarà un incremento per le bollette dell’elettricità e del gas. Più sensibile quest’ultimo, su cui incide anche l’aumento delle quotazioni per il maggior consumo legato alla stagione invernale.

Dal prossimo primo gennaio, fa sapere l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, la bolletta dell’elettricità registrerà un aumento dello 0,9% per famiglia, mentre per il gas l’incremento sarà del 4,7%.

“E’ una pessima notizia. Proprio quando arrivano i mesi freddi la bolletta del gas subisce un rialzo – afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori – Un brutto colpo per le famiglie che già non arrivano a fine mese. Una stangata complessiva pari a 52,50 euro su base annua. Un importo che rischia di mandare definitivamente in rosso i bilanci di chi è già in difficoltà”.

Critico anche il Codacons. “Si tratta di aumenti pesanti che incideranno in modo non indifferente sulle tasche delle famiglie. In particolare per il gas si tratta di una vera e propria “batosta” a danno degli utenti, considerato il consumo maggiore nei mesi invernali legato al riscaldamento – afferma il presidente Carlo Rienzi – Il Governo deve intervenire con urgenza riducendo in tempi rapidi la pressione fiscale sull’energia, che ha toccato il suo apice nell’ultimo anno”.

“Nel pieno della stagione fredda, questo dato si conferma quanto mai sospetto – afferma la Federconsumatori – E’ un caso che l’aumento delle tariffe si verifichi proprio nel periodo in cui, a causa delle condizioni climatiche, aumentano anche i consumi di gas? O piuttosto tale tendenza denota l’esistenza di un intollerabile meccanismo speculativo a danno dei cittadini? Chiediamo alle Autorità preposte di fare chiarezza su tale questione, avviando gli opportuni controlli e adottando severi provvedimenti”.