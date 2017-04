Enzo Avitabile vince il Premio Ennio Morricone

Dop il trionfo ai David di Donatello, Enzo Avitabile riceve un altro prestigioso premio per le musiche del film “Indivisibili”, al Bif&st 2017.

La giuria, composta dai critici Valerio Caprara (Il Mattino), Paolo D’Agostini (La Repubblica), Fabio Ferzetti (Il Messaggero), Francesco Gallo (Ansa), Alessandra Levantesi Kezich (La Stampa), Paolo Mereghetti (Corriere della Sera), Franco Montini (presidente Sncc), Federico Pontiggia (Il Fatto Quotidiano), e Silvana Silvestri (Il Manifesto), ha deliberato all’unanimità il Premio Ennio Morricone per le musiche di Indivisibili a Enzo Avitabile. Il film ha vinto anche il Premio Franco Cristaldi per il miglior produttore a Attilio De Razza, Pierpaolo Verga e il Premio Piero Tosi per i migliori costumi a Massimo Cantini Parrini.

Il premio verrà consegnato da Margarethe von Trotta, presidente del Bif&st, e da Felice Laudadio, direttore artistico, domenica 27 aprile alle ore 21 al Teatro Petruzzelli di Bari.