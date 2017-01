Epifania, vacanze nel Bel Paese per il 96% di italiani

Circa 2,4 milioni di italiani, pari al +1,7% rispetto allo scorso anno, saranno in vacanza durante il week end lungo dell’Epifania e nel 95,9% dei casi la meta del viaggio sarà l’Italia. E’ la previsione di Federlalberghi. Circa 1,1 milioni partiranno in questi giorni, mentre dei restanti turisti 798mila hanno iniziato la loro vacanza addirittura a Natale ed altri 506mila sono fuori casa da Capodanno. Per coloro che faranno vacanza solo all’Epifania, la durata media si assesterà sulle 3,2 notti e l’alloggio preferito sarà la casa di parenti o amici nel 36,7% dei casi, seguito dall’albergo col 20,1%. Il giro d’affari sarà di 437 milioni di euro, con una spesa media (comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) che si aggirerà sui 397 Euro (rispetto ai 407 Euro dello scorso anno), di cui 387 Euro per chi rimane in Italia e 625 Euro per chi va all’estero.