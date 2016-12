Equitalia, stop alle cartelle fino all’8 gennaio

Niente cattive sorprese per gli italiani in lite con il fisco, almeno fino a dopo le festività natalizie.

Equitalia ha deciso di sospendere fino all’8 gennaio l’invio di 450mila cartelle. Le uniche ad essere inviate, saranno quelle di atti inderogabili, in buona parte attraverso la posta elettronica certificata.

“È un time out, una sospensione che rientra nel quadro di riforma di un sistema di riscossione che deve essere più dalla parte dei cittadini e non contro – spiega l’amministratore delegato Ernesto Maria Ruffini – C’è ancora molto da fare e i prossimi mesi fino alla radicale trasformazione che entrerà in atto da luglio 2017, saranno impegnativi e complessi ma è un percorso di modernizzazione e di cambiamento che deve essere sviluppato per poter offrire ai contribuenti un nuovo modello e servizi efficienti e semplici. Un percorso che stiamo attuando grazie anche alla preziosa collaborazione con i due azionisti di riferimento, Agenzia delle entrate e Inps e con l’indispensabile confronto con il Ministero delle Finanze”