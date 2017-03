Festa della Donna, come conservare a lungo le mimose

Oggi sono stati donati circa 12 milioni di ramoscelli di mimose, quale omaggio in occasione della Giornata internazionale della Donna.

Per conservare il fiore il più a lungo possibile, consiglia la Coldiretti, è bene tagliare quanto prima gli steli, che devono rimanere per due ore in acqua pulita e inacidita con due gocce di limone.

Vanno quindi collocati in penombra e mantenuti in ambiente fresco e umido, perché la mimosa rilascia molta acqua attraverso la traspirazione e bisogna evitare che la grande perdita di liquidi la faccia seccare rapidamente.

Quella che viene comunemente chiamata mimosa, dal punto di vista botanico è in realtà un’acacia dealbata, arbusto sempreverde originario delle zone tropicali, che insieme al genere della mimosa appartiene all’unica famiglia delle Leguminose. Le varietà più diffuse sono la Floribunda e la Gaulois che è più rigogliosa. Le foglie di mimosa, composte da tante foglioline verde chiaro, in caso di pericolo, per esempio se vengono sfiorate o la temperatura supera i 20 gradi, si ritraggono, ed è per questo particolare atteggiamento che ha preso il nome scientifico “mimus”, dal latino attore mimico.