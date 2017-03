Festa della donna, il 70% delle donne riceveranno mimose

Non è stato un anno positivo per la coltivazione della mimosa, fiore simbolo della festa dell’8 marzo.

Il raccolto è stato in aumento del 20% ma, spiega la Coldiretti, la mimosa ha iniziato a fiorire in anticipo già poco dopo Natale senza attendere il tradizionale appuntamento, con conseguenti effetti dal punto di vista commerciale. Sii è così dovuto ricorrere alla frigoconservazione per garantire il tradizionale omaggio atteso in dono da sette donne su dieci (68%) secondo l’esito di un sondaggio on line.

Alla produzione il prezzo delle mimose è calato di un 10% rispetto al 2016, ma al consumo si prevede che i ramoscelli manterranno i prezzi che variano dai 2 ai 15 euro a seconda della qualità, delle dimensione del mazzo e deIla confezione.