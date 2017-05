Fiera del Libro di Teheran, Italia ospite d’onore

L’Italia sarà il Paese ospite d’onore alla Fiera internazionale del Libro di Teheran, in programma dal 3 al 13 maggio 2017 nella capitale iraniana.

L’Italia è il primo Paese occidentale a essere invitato come ospite d’onore, dopo Oman e Russia.

Una partecipazione dall’alto valore simbolico. “Da un lato – sottolinea la Farnesina – viene confermato il graduale riavvicinamento in corso tra Iran e occidente, assegnando al nostro Paese un ruolo di primo piano nel proseguimento di questo processo. Dall’altro, è l’occasione per l’industria libraria ed editoriale italiana di entrare in contatto con uno dei maggiori eventi culturali non solo dell’Iran, ma dell’intera area mediorientale”.

Organizzata ogni anno presso Shahr-e Aftab, la moderna sede espositiva che la ospita dal 2016, la Fiera del Libro di Teheran accoglie nei suoi undici giorni circa tre milioni di visitatori su una superficie di 125.000 metri quadrati. e nel 2017 raggiungerà un importante traguardo storico: sarà infatti la trentesima edizione. L’Italia parteciperà alla Fiera con un padiglione di 300 metri quadrati, in cui troveranno spazio un’area espositiva di libri e una riservata a editori e professionisti.

I visitatori potranno accedere all’area dedicata alla libreria per la vendita di libri di autori in italiano, inglese e farsi. Un’area business sarà riservata all’incontro tra gli editori e gli operatori professionali. La libreria, oltre ai libri degli autori presenti, proporrà una selezione dei titoli fondamentali della letteratura italiana affiancata alla letteratura contemporanea, all’editoria d’arte, gli illustrati, la migliore saggistica, la letteratura per ragazzi. Si prevedono circa un centinaio di titoli tra opere in lingua originale e in traduzione inglese, con particolare attenzione alla presenza dei libri degli autori invitati.