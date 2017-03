Figc, Tavecchio rieletto presidente

Carlo Tavecchio è stato rieletto alla presidenza della Figc.

Al terzo scrutinio ha ottenuto il 54,03% delle preferenze, superando Andrea Abodi, fermo al 45,97%.

“Le Nazionali sono cresciute – ha sottolineato Tavecchio – così come la nostra credibilità a livello internazionale. Abbiamo un’organizzazione efficiente e conti in ordine, abbiamo fatto alcune cose e altre le dobbiamo completare. Abbiamo iniziato con i Centri territoriali, proseguiremo con lo sviluppo del Settore Tecnico. Abbiamo investito denaro e attenzioni sul calcio femminile, proseguiremo sulla strada del potenziamento delle Nazionali e sul ruolo delle società professionistiche. Ritengo di avere il necessario entusiasmo per portare avanti il mio compito”.