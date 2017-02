Finale per le Nuove Proposte di Sanremo 2017

Sono stati 10 milioni 420 mila, pari al 49.70%, gli spettatori che hanno seguito, ieri, la terza serata del Festival di Sanremo.

Tra i momenti clou della serata, l’ovazione per l’esibizione di Marco Masini che ha cantato “Signor Tenente”, il brano portato sul palco dell’Ariston nel 1994 da Giorgio Faletti. Si annuncia ricco di sorprese anche il programma di questa sera.

Come per le puntate precedenti, apertura spettacolare con la performance dei Kitonb, un gruppo tutto italiano di danzatori acrobatici che ha raccolto consensi in tutto il mondo.

Il pubblico ascolterà le venti canzoni rimaste in competizione (al netto delle 2 eliminazioni avvenute nel corso della terza serata).

La quarta serata vedrà la finale delle Nuove Proposte. In apertura le quattro canzoni qualificatesi durante le serate precedenti. I brani saranno sottoposti al voto misto di Televoto, Giuria degli Esperti e Giuria Demoscopica. La canzone con la percentuale di voto più alta sarà proclamata vincitrice.

Ad esibirsi Francesco Guasti, Lele, Leonardo Lamacchia e Maldestro.

Special guest della serata, due miti della musica dance di ieri e di oggi: Giorgio Moroder, produttore di successi discografici e presidente della Giuria degli Esperti del festival e il dj house tedesco Robin Schulz.

Continua anche la parata delle stelle del cinema italiano: questa sera è il turno di Luca Zingaretti che parlerà dei nuovi episodi de Il commissario Montabano in onda prossimamente su Rai1. La bellezza femminile sarà rappresentata da Marica Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti, mentre per l’angolo Tutti cantano Sanremo ci sarà l’intervento di Gaetano Moscato il nonno che, durante la strage di Nizza dello scorso luglio, ha perduto una gamba salvando i suoi due nipoti.