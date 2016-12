Fisco. Entrate, nel 2016 restituiti 14,3 miliardi

Nell’anno che sta per chiudersi, l’Agenzia delle Entrate ha erogato 2,7 milioni di rimborsi a famiglie e imprese, per un importo complessivo di 14,3 miliardi di euro.

Di questi, rende noto l’Agenzia, più di 500 milioni di euro sono stati erogati a 681mila contribuenti senza sostituto di imposta che hanno presentato il modello 730 entro luglio: in questo modo anche chi era senza datore di lavoro ha ricevuto comunque il rimborso in tempi brevi, direttamente dalle Entrate.

Nel settore dell’Iva, oltre 65mila imprese, artigiani e professionisti hanno ricevuto rimborsi per 10,7 miliardi di euro nel 2016. Nel complesso, invece, i rimborsi erogati a famiglie e imprese per Irpef e Ires durante l’anno hanno raggiunto quota 3,4 miliardi.

Con riferimento alle famiglie l’Agenzia ha erogato più di 2,2 milioni di rimborsi, per un totale di circa 1,5 miliardi di euro. Per le imprese, oltre ai rimborsi Iva, vanno aggiunti sia i circa 9mila rimborsi per oltre 700 milioni di euro di imposte dirette sia i 372mila rimborsi per oltre 1 miliardo di imposte dirette derivanti dalla deducibilità Irap.

Per quanto riguarda i modelli 730 con rimborsi superiori a 4mila euro che presentavano elementi di incoerenza, l’Agenzia ha già erogato la somma di 41 milioni di euro a 8.500 contribuenti. Altri 31 milioni di euro verranno invece erogati entro il 22 gennaio 2017.

Per le altre imposte (registro, concessioni governative e altre) nel corso del 2016 sono stati erogati quasi 63mila rimborsi per un importo complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro.