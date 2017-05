Fisco. Google pagherà 306 milioni all’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate e Google hanno siglato l’accertamento con adesione per risolvere le potenziali controversie relative alle indagini fiscali, condotte dalla Guardia di finanza e coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, relative al periodo tra il 2009 e il 2013. Google pagherà nel complesso oltre 306 milioni di euro, comprensivi anche degli importi riferibili al biennio 2014 e 2015 e a un vecchio contenzioso relativo al periodo 2002 2006. Gli importi sono complessivamente riferibili sia a Google Italy che a Google Ireland.

“Con Google – spiega l’Agenzia delle Entrate – sarà inoltre avviato un percorso per la stipula di accordi preventivi per la corretta tassazione in Italia in futuro delle attività riferibili al nostro Paese”.