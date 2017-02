Franceschini, appello per prorogare il Cinema2day

Il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha rilanciato un appello alle associazioni di categoria per prorogare per altri sei mesi Cinema2day, iniziativa promossa ogni mercoledì dal Mibact, in collaborazione con Anica, Anica, Anec e Anem in tutti i cinema d’Italia aderenti con un costo del biglietto offerto al pubblico pari a 2 euro.

“Un progetto condiviso di grande impatto ha spiegato Franceschini – che per la prima volta ha offerto ai cittadini la possibilità di vivere una volta al mese l’imperdibile esperienza dei film in sala a soli due euro, per tutti e in tutta Italia”.

Il Ministro, garantendo ancora il pieno supporto alla promozione, continua a confidare “che l’iniziativa prosegua per altri sei mesi, fare un bilancio di un anno sul suo impatto sul pubblico e sulle imprese, anche nel periodo estivo in cui le sale, in Italia, sono sempre vuote”.

“La grande mobilitazione, le petizioni online e le migliaia di email dimostra – dichiara nuovamente Franceschini – che siamo sulla strada giusta verso l’obiettivo ambizioso che ci eravamo posti: quello di riportare il Cinema tra le buone abitudini dei cittadini”.