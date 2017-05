Franceschini: “Boom di presenze nei musei italiani”

“Le domeniche gratuite sono state e continuano ad essere un grande traino per i musei italiani. Questa domenica ci sono stati dei numeri da record al Colosseo, alla Reggia di Caserta e a Pompei, ma anche nei siti minori, che hanno coinvolto non solo turisti ma anche e soprattutto famiglie”. Così il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, ha commentato il boom di visitatori di domenica 7 maggio nei musei e nei luoghi della cultura statali in occasione della #domenicalmuseo. La promozione, introdotta nel luglio del 2014 dal ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese, in questa edizione di maggio ha registrato in tutta Italia una grande affluenza di visitatori nei musei e nelle aree archeologiche statali e nei tanti musei civici che aderiscono alla promozione.