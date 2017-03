Franceschini: “Cinema2day prorogato per tre mesi”

Mercoledì 8 marzo si potrà andare al cinema pagando solo due euro.

Lo rende noto il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini che, con un tweet, comunica la proroga per tre mesi di “cinema2day“ e ringrazia i produttori, i distributori e gli esercenti cinematografici per aver accolto i tanti appelli online per proseguire con il cinema a due euro il secondo mercoledì del mese in oltre 3 mila sale in tutta Italia.

Questo il testo del tweet di Franceschini “Prorogato per tre mesi #cinema2day! L’8 marzo, il 12 aprile e il 10 maggio ancora al cinema con 2euro. Grazie a produttori, distributori e esercenti”.