Francia, Macron eletto presidente

Emmanuel Macron è l’ottavo presidente della Repubblica di Francia. Al ballottaggio ha ottenuto il 66,68% delle preferenze, superando la sfidante Marine Le Pen, leader del Front National.

“La Francia ha vinto – ha detto il neopresidente, parlando alla popolazione dalla piazza del Louvre – Farò di tutto affinché nei prossimi anni non ci sia nessun motivo per votare per gli estremi. La Francia e il mondo si aspettano da noi la difesa dello spirito dei Lumi, ovunque. Vi servirò in nome del nostro motto: Libertà, Eguaglianza, Fraternità, vi servirò sulla base della fiducia che mi avete attribuito, vi servirò con amore, viva la Repubblica, viva la Francia”.

Marine Le Pen ha telefonato a Macron per congratularsi. “Gli ho fatto gli auguri per le immense sfide che si troverà di fronte – ha commentato – Voglio rassicurare i francesi che hanno scelto di darmi il loro voto. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito e hanno fatto una scelta coraggiosa e fondamentale. Voglio ringraziare gli 11 milioni di francesi che mi hanno accordato la loro fiducia”.

Tra le telefonate ricevute da Macron, quella del cancelliere tedesco Angela Markel. Il neopresidente francese andrà a Berlino per la sua prima visita all’estero, ha riferito a CNews l’eurodeputata centrista, Sylvie Goulard.

“Evviva #Macron Presidente. Una speranza si aggira per l’Europa” ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.