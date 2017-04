FreeGabriele. La stampa italiana si mobilita per Gabriele Del Grande

Mentre si moltiplicano gli appelli per la liberazione di Gabriele Del Grande, il giornalista italiano fermato 9 giorni fa e ancora detenuto nelle carceri turche, arriva la notizia che le autorità hanno impedito alla delegazione consolare e al suo legale di incontrarlo. Da ieri, Del Grande ha deciso di iniziare uno sciopero della fame per protestare contro una detenzione motivata dall’essere stato fermato in un territorio alla frontiera con la Siria, dove vigerebbe il divieto di accesso.

In mattinata il ministro degli Esteri, Angelino Alfano ha fatto sapere di essere in contatto con il governo di Ankara “per fargli capire chiaramente qual è il livello di attenzione del nostro Paese su questa vicenda”.

Intanto continua l’appello alla mobilitazione lanciato dalla Federazione nazionale della stampa italiana per chiedere il rilascio di Del Grande.

“Come abbiamo fatto sin dal primo momento, chiediamo con ancora più forza alle autorità italiane di porre con raddoppiata energia la richiesta di liberazione di Gabriele Del Grande, fermato solo e soltanto per aver tentato di svolgere il suo mestiere. Ma evidentemente il libero esercizio del diritto di cronaca in Turchia non è più consentito, né ai giornalisti turchi, circa 150 in galera, né a chiunque altro”, affermano il segretario generale e il presidente della Fnsi, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti.

Mentre il quotidiano Il Tirreno ha dedicato alla vicenda la prima pagina di oggi.

Nell’articolo di fondo, il direttore Luigi Vicinanza spiega le ragioni

“Noi stiamo con Gabriele – scrive – Stiamo dalla parte di un cittadino europeo, italiano, toscano di Lucca trattenuto in Turchia dal 9 aprile senza un fondato motivo dalle autorità di quel Paese”.