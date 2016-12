G7 di Firenze, a marzo il primo summit mondiale dei ministri della Cultura

Il 30 e 31 marzo 2017, nell’ambito della presidenza italiana del G7, si svolgerà a Firenze la riunione dei ministri della Cultura. Si tratta della primo incontro in assoluto, nella storia del G7, che coinvolge i soli responsabili del patrimonio culturale.

Il meeting si articolerà in due giorni di lavoro e verrà data priorità al tema della protezione dei beni artistici e architettonici, al traffico illecito ed alla cultura quale strumento di dialogo fra i popoli.

“Continua così lo sforzo del governo italiano per portate all’attenzione globale il tema della cultura come strumento di integrazione, di crescita, e di sviluppo sostenibile” ha detto il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini.