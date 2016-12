Giochi e lotterie, nel 2016 spesi 18,5 miliardi: +8,3%

Nel 2016, secondo i dati elaborati da Agipronews, gli italiani hanno speso 18,5 miliardi in giochi pubblici, a fronte di una raccolta complessiva dell’industria del gioco pari a 95 miliardi di euro.

Nel 2015 la spesa netta dei giocatori italiani aveva raggiunto quota 17,1 miliardi, e dunque l’incremento di spesa è stato dell’8,3%. Considerando la popolazione residente, in media ogni italiano maggiorenne nel 2016 ha speso 365 euro in giochi, un euro al giorno.

Il totale delle giocate, la raccolta lorda che comprende anche le vincite, è di molto superiore e quest’anno tocca i 95 miliardi, ma si tratta di un dato che in gran parte risente del meccanismo del rigioco, in particolare nel settore online: il giocatore, cioè, reimpiegando le proprie vincite, finisce per movimentare cifre molto alte facendo impennare la raccolta lorda, senza incidere sulla spesa reale.