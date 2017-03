Giornate Fai di Primavera, percorsi tra storia e arte in 400 città

Nel fine settimana torna l’appuntamento con le Giornate Fai di Primavera, con l’apertura in tutta Italia di oltre mille siti di interesse storico, artistico, architettonico o paesaggistico.

Oltre 7500 volontari, e 35mila apprendisti ciceroni, guideranno i visitatori alla scoperta di chiese, ville, giardini, aree archeologiche, avamposti militari, e interi borghi. Tesori d’arte e natura spesso sconosciuti, inaccessibili ed eccezionalmente visitabili il 25 e 26 marzo con un contributo facoltativo.

Ogni regione ha i propri appuntamenti, ogni località le sue sorprese e anche quest’anno il catalogo delle aperture consultabile sul sito www.giornatefai.it, è molto vario e ricco di proposte.

A Napoli, ad esempio, si potranno scoprire parti mai visitabili dell’Isola di Nisida, collegata alla terraferma da un pontile carrozzabile, che oggi ospita l’Istituto Penale Minorile di Napoli e un presidio militare, e Castel Capuano, uno tra i più antichi castelli della città, di origine normanna, che è stato per secoli il centro della vita giudiziaria e culturale di Napoli, con i suoi saloni magnificamente affrescati e decorati.

A Milano si potrà visitare Palazzo Crivelli, uno degli edifici più prestigiosi della Milano del Settecento, che vanta sontuosi oggiati, saloni affrescati e un magnifico scalone.

A Roma è prevista l’apertura del Convento di Trinità dei Monti, fondato da Francesco di Paola nel 1494, che custodisce pregevoli decorazioni pittoriche, tra cui singolari illusioni ottiche e studi sulla prospettiva, di cui saranno straordinariamente visibili sale sempre chiuse, e la Domus Aurea, la sontuosa residenza dell’imperatore Nerone oggi al centro di un progetto di restauro e accessibile su prenotazione solo in alcuni periodo.

Per ragioni di sicurezza, dovute alla concomitanza con le celebrazioni del 60mo anniversario della firma dei Trattati di Roma, le aperture della Capitale si terranno solo domenica 26 marzo.