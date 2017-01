Giorno della Memoria. Mattarella: “Auschwitz rappresenta il lato più oscuro dell’uomo”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto oggi alla celebrazione del Giorno della Memoria, che si è svolta al Quirinale, ha espresso

“riconoscenza, profonda e convinta, per quei reduci dei campi di sterminio che ancora oggi ci raccontano e ci tramandano l’indicibile sofferenza patita”.

“Le loro storie – ha detto – ci colpiscono e ci chiamano, in maniera esigente, all’impegno e alla vigilanza”.

Per il capo dello Stato, “la memoria di Auschwitz, e di tutto quello che Auschwitz rappresenta e contiene, ci pone ogni volta di fronte al lato più oscuro dell’uomo, all’abisso del male, all’offuscamento delle coscienze e alla perdita totale del sentimento più elementare di pietà e di umanità”.

“La giornata della Memoria, allora – ha sottolineato – non ci impone soltanto di ricordare, doverosamente, le tante vittime innocenti di una stagione lugubre e nefasta. Ma impegna a contrastare, oggi, ogni seme e ogni accenno di derive che ne provochino l’oblio o addirittura ne facciano temere la ripetizione”.