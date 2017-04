Giustizia, mille assunzioni negli uffici giudiziari

Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha firmato il decreto che determina i criteri e le priorità per l’avvio del programma di assunzioni di mille unità di personale amministrativo, non dirigenziale per l’amministrazione giudiziaria, in attuazione della legge di stabilità per l’anno 2017. Il decreto è stato trasmesso oggi al ministro Madia per il concerto.

Le nuove assunzioni vanno ad aggiungersi a quelle per mille unità già autorizzate e per le quali è stato dato avvio al concorso per 800 posti per assistenti giudiziari e alle assunzioni per scorrimento di graduatorie in corso di validità da altre amministrazioni per 200 posti (115 per assistenti giudiziari, 55 da funzionari informatici e 30 da funzionari contabili).

Il decreto firmato da Orlando prevede che le nuove assunzioni avverranno tutte per scorrimento dalle graduatorie in corso di validità delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle del Ministero della giustizia. In particolare, saranno assunte 600 unità con il profilo di Assistente giudiziario reclutate dalla graduatoria del concorso bandito il 22 novembre 2016. Sarà così possibile concretamente ampliare i posti per nuovi assunti nella qualifica di Assistente giudiziario del concorso a 1.400 unità entro fine anno.

Le restanti assunzioni previste dal decreto sono effettuate sempre mediante scorrimento dalle graduatorie delle amministrazioni in corso di validità a cui sono destinati 200 posti per funzionario giudiziario, 30 posti per funzionario informatico, 50 posti per funzionario contabile e ulteriori 120 posti sempre per assistente giudiziario.