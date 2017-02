Gli italiani e San Valentino: gli ultimi trend, svelati dalle ricerche online

Napoli è la città più romantica d’Italia, quella che festeggerà maggiormente il San Valentino, davanti a Palermo e Cosenza. Lo rivela un’indagine di idealo.it, sulla base dei dati di Google Trend.

Stupisce un primato, quello conquistato dagli utenti di Cerreto d’Esi, piccolo comune della provincia di Ancona, nelle Marche, dove si è raggiunto il più alto picco di interesse online per la festa degli innamorati.

Ma chi si impegna di più nella ricerca del regalo perfetto, lui o lei? Il dato che emerge per il 2016 è nettamente a sfavore degli uomini. Nonostante una ricerca precedente dimostri come la percentuale maschile che acquista online una o più volte alla settimana sia superiore rispetto a quella femminile, la media vede le donne ben più attive e fantasiose degli uomini nella ricerca per stupire il partner in questo periodo dell’anno. Soprattutto nelle Marche, in Abruzzo e in Sardegna. Tra le ricerche più cliccate troviamo non solo prodotti, ma anche idee, esperienze, frasi, ricette, menu e, ovviamente, cioccolatini.

Analizzando l’andamento negli ultimi anni, idealo ha scoperto che l’annata più romantica è stata quella del 2015. Un anno particolarmente fortunato dal punto di vista dei sentimenti, soprattutto se si osservano i dati sulle unioni nel nostro paese. Sono stati celebrati 194.377 matrimoni, circa 4.600 in più rispetto al 2014. Secondo i dati Istat, si tratta dell’aumento annuo più consistente dal 2008, un vero cambio di direzione rispetto agli anni precedenti. Un anno attento più che mai al tema dell’amore, ma anche all’erotismo e alla sensualità, con l’uscita nelle sale italiane, proprio un paio di giorni prima di San Valentino, del film “50 Sfumature di grigio” che ha registrato in brevissimo tempo incassi record al cinema e un’attenzione enorme da parte dei media.

Per idealo il 51% degli italiani preferisce vivere il proprio San Valentino scegliendo di regalare un’esperienza: che si tratti di un viaggio verso una meta romantica, di una cena a lume di candela o di una fuga alle terme, ma i cinque regali “evergreen” restano i fiori (19%), i cioccolatini (12%), il settore moda e lingerie (10%), i profumi (6%) e, in ultima posizione, i gioielli (2%).

A giudicare, però, dall’interesse crescente per menù afrodisiaci, sex toys e l’intimo hot, l’attività principale della festa degli innamorati sembra essere il sesso. In conclusione, il solo regalo che si possa fare alla persona amata senza spendere neanche un euro.