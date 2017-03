Google Maps, nuova funzionalità per condividere i propri viaggi

Dove ti trovi esattamente? A che ora pensi di arrivare?

Presto gli utenti di Google Maps di tutto il mondo saranno in grado di rispondere a queste domande con pochi gesti, senza mai uscire dall’app. Sia su Android che su iOS, potranno condividere con chiunque la propria posizione in tempo reale.

“Ogni volta che volete far sapere a qualcuno dove siete, basta aprire il menu laterale o toccare il punto blu che indica dove vi trovate – spiega Google presentando la novità – Selezionate “Condividi posizione”, quindi scegliete con chi e per quanto tempo condividere e il gioco è fatto! Potete condividere la posizione in tempo reale con i vostri contatti Google, o condividerla con amici e familiari inviando un link tramite le vostre app di messaggistica preferite. Durante la condivisione, i contatti che avete selezionato vi vedranno sulla loro mappa, e voi visualizzerete un’icona sopra la bussola sulla vostra mappa che vi ricorderà che state condividendo la vostra posizione. È possibile cambiare idea e interrompere la condivisione in qualsiasi momento: la scelta è vostra”.