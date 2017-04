Google migliora il servizio di traduzione dall’italiano

Il traduttore di Google, per la lingua italiana, ha ora una marcia in più. “La prossima volta che lo userete – spiega il motore di ricerca – potreste notare che la traduzione è più accurata e più facile da capire”.

Il motivo è che ora il servizio si basa su una tecnologia più avanzata: la traduzione mediante reti neurali.

Questo metodo dà risultati decisamente migliori rispetto al precedente sistema, basato su sequenze di frasi, perché permette di tradurre intere frasi anziché una parte per volta.

“Il risultato – osserva Google – sono traduzioni generalmente più precise e più vicine al linguaggio di un madrelingua, specialmente quando traduciamo una frase intera.

Le nuove traduzioni sono disponibili nella maggior parte dei paesi in cui è presente Google Traduttore: nelle app per iOS e Android, all’indirizzo translate.google.it e tramite la Ricerca Google. Presto saranno anche disponibili per le traduzioni automatiche delle pagine in Chrome.