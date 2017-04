Google News introduce l’etichetta contro le “bufale”

Distinguere le notizie vere, da quelle false, sarà da oggi più semplice.

Google ha infatti deciso di introdurre l’etichetta “Fact Check” in Google News, che consentirà di identificare in modo immediato i “veri” articoli.

Quando si effettuerà una ricerca su Google, un risultato che contiene la verifica dei fatti di uno o più affermazioni pubbliche verrà chiaramente visualizzato nella pagina dei risultati di ricerca. La descrizione mostrerà informazioni sulla dichiarazione verificata, da chi è stata fatta e se una fonte ha verificato quella particolare dichiarazione.

Per poter usufruire di questa etichetta, gli editori devono utilizzare il markup “ClaimReview” di Schema.org sulle pagine nelle quali effettuano il fact checking di dichiarazioni pubbliche, o usare il widget “Share the Facts” sviluppato dal Duke University Reporters Lab e Jigsaw. Solo gli editori che sono algoritmicamente determinati come fonte autorevole di informazioni si qualificheranno per essere inclusi. Inoltre, i contenuti dovranno rispettare le norme generali che si applicano a tutti i tag di dati strutturati e ai criteri di Google News Publisher per il fact checking.