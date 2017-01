Google, ora le ricerche si fanno anche offline

Google ha, almeno parzialmente, risolto il problema dell’assenza della connettività internet. Il nuovo aggiornamento dell’app del suo motore di ricerca, disponibile per ora solo su Android, introduce la possibilità di salvare le ricerche effettuate quando si perde la connessione. Un evento che si può verificare, ad esempio, quando si è in treno, e si attraversa una galleria. All’uscita, non ci sarà più bisogno di ricominciare da capo la ricerca, perché l’applicazione fornirà i risultati non appena sarà nuovamente disponibile una connessione internet.

Non sarà necessario nemmeno tenere l’app aperta sul telefonino. Una notifica segnalerà all’utente la disponibilità dell’elenco di siti web indicizzati per la parola chiave ricercata.

Questa nuova funzionalità, assicura infine Google, non andrà ad incidere sulle prestazioni della batteria.