Hotel Rigopiano, 16 le vittime accertate

E’ cresciuto il bilancio delle vittime del crollo dell’Hotel Rigopiano, travolto da una valanga lo scorso mercoledì.

Il ritrovamento dei corpi di un uomo e di una donna fa salire a sedici il numero delle morti accertate.

Undici i sopravvissuti. Tredici le persone ancora disperse.

“Non ci fermeremo fino a quando non avremo la certezza che non ci sia più nessuno sotto le macerie o sotto la neve – ha detto Luigi D’Angelo, funzionario del dipartimento della Protezione Civile – Si sta scavando nel cuore della struttura, nella zona tra le cucine, il bar e la hall. Fino a quando non avremo trovato tutti andremo avanti”.