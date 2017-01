Hotel Rigopiano, salvate 7 persone e individuati altri superstiti

Da questa mattina, i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo sette delle persone che erano rimaste intrappolate tra le macerie dell’hotel Rigopiano.

Le prime persone estratte sono state una madre ed un figlio, da 43 ore intrappolate sotto la neve. Sono riusciti a sopravvivere accendendo un fuoco.

In seguito, sono state soccorse altre cinque persone. Sono tutti stati trasportati all’ospedale di Pescara, e sono in buone condizioni.

I soccorritori hanno individuato altre quattro persone intrappolate sotto le macerie, e stanno lavorando per liberarli.

“Il recupero di questi superstiti ci regala ulteriori speranze – ha detto il responsabile emergenze della Protezione Civile, Titti Postiglione – Essenziali sono state le favorevoli condizioni del tempo da stamattina”.