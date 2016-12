Ifhhs: Simeone è il migliore allenatore del 2016

Per la Iffhs, la Federazione internazionale di storia e statistica del calcio, Diego Pablo Simeone è stato il migliore allenatore del mondo nel 2016. Il tecnico dell’Atletico Madrid ha ottenuto 113 punti, cinque in più di Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, giunto secondo.

Il terzo posto è italiano, con Claudio Ranieri (86 punti), vincitore della Premier League con il Leicester lo scorso anno.

A seguire, fino all’ottava posizione, Pep Guardiola (Bayern Monaco e Manchester City, 62 punti), Unai Emery (Siviglia e Psg, 38 punti), Luis Enrique (Barcellona, 24 punti), Jurgen Klopp (Liverpool, 16 punti), e Mauricio Pochettino (Tottenham, 15 punti).

In nona posizione c’è Max Allegri, tecnico italiano della Juventus, con 6 punti. Chiudono la classifica Pito Mosimane (Mamelodi Sundown, 5 punti), Arsene Wenger (Arsenal, 4 punti), Leonardo Jardim (Monaco, 3 punti), e Olivier Blanc (Psg, 3 punti).