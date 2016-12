Imprese, dal 2 gennaio riparte la “Nuova Sabatini”

Dal 2 gennaio prossimo sarà nuovamente attivo lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi della cosiddetta “Nuova Sabatini”, concessi dal ministero dello Sviluppo Economico a fronte di finanziamenti bancari quinquennali per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature.

Le nuove risorse finanziare stanziate dalla legge di bilancio ammontano a 560 milioni.

Il successo riscosso dallo strumento agevolativo nel mondo imprenditoriale ha determinato sia la proroga di due anni, al 31 dicembre 2018,per la concessione del contributo del 2,75% annuo sugli investimenti ordinari, sia la possibilità di accedere ad un contributo maggiorato del 30%, quindi al 3,575% annuo, per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification – e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

In tempi brevi saranno aperti i termini per la presentazione anche delle domande per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.