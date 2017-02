Imprese. Nuova Sabatini, agevolazioni per investimenti digitali

Dal prossimo primo marzo le imprese che investiranno in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti potranno presentare domanda di agevolazione per usufruire del contributo maggiorato, calcolato su un tasso di interesse annuo del 3,575%. L’obiettivo, spiega una circolare del ministero dello Sviluppo Economico, pubblicata nella sezione “Nuova Sabatini” del sito web istituzionale, www.sviluppoeconomico.gov.it, è incentivare la manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l’innovazione di processo e di prodotto.