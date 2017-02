In Italia, la spesa per gli alimenti tra la più cara d’Europa

In Italia, il prezzo di cibo, bevande non alcoliche e tabacco è più alto di nove punti percentuali rispetto alla media europea. Il dato emerge da una ricerca dell’Eurostat, dalla quale pubblicate secondo le quali i prezzi più alti per il cibo e le bevande si pagano in Danimarca, pari al 145% e i più bassi in Polonia, con un 63%.

Se riferito ad alimenti come latte, formaggio e uova, il nostro Paese scala la classifica del prezzo più alto, con uno scarti di 21 punti rispetto agli altri paesi dell’Ue.

Guardando fuori dall’Ue il Paese più caro per i soli alimenti è la Svizzera con 178 punti a fronte dei 100 medi dell’Ue a 28.

Per quanto riguarda la carne, in Italia costa il 12% in più della media europea, come nel Regno Unito e meno che in Francia e Germania ma soprattutto molto meno che in Svizzera. In Italia costano lievemente meno della media europea oli e grassi (97) mentre la frutta e la verdura hanno comunque un prezzo medio superiore a quello Ue (105).

Infine, da noi fumare costa otto punti in meno della media Ue (92 contro 100) mentre comprare bevande alcoliche quasi come la media Ue (99).