In Poltrona con lo chef all’Hart Cinema Food Music

Domani, 19 gennaio va in scena al cinema Hart di Napoli il terzo appuntamento di In Poltrona con lo chef, la rassegna ideata da Wine&thecity che mescola cucina, cinema e cultura in un mix inedito di sapori e spettacolo. Al centro di questo terzo appuntamento c’è Napoli con tutto il fascino delle sue contraddizioni e degli eterni stereotipi: sul palco un trio inedito, la chef Marianna Vitale, stella michelin di Sud Ristorante di Quarto, Gennaro Cariulo della celebre Macelleria e Hamburgeria Da Gigione di Pomigliano d’Arco e l’attrice Cristina Donadio, la Scianel di Gomorra. Lo spettacolo parte con il cortometraggio The Wholly Family di Terry Gilliam prodotto da Pasta Garofalo: premiato agli European Film Awards come miglior cortometraggio, il film mescola l’immaginario del regista con i colori e il folklore tipici del capoluogo partenopeo. Si prosegue sul palco dove è allestita la cooking station di Schettino Cucine Professionali: in postazione il duo Vitale-Cariulo cucina, commenta, racconta e dialoga con Cristina Donadio, guest star della serata. Una performance inedita che si muove senza copione, accompagnata dalla degustazione dei piatti e dei vini dell’azienda irpina Feudi di San Gregorio. Il pubblico in sala, comodamente seduto in poltrona, ascolta, mangia, degusta, interviene. In poltrona con lo chef fa leva sulla contaminazione di generi, sull’improvvisazione colta e curiosa: cucina, spettacolo, cinema d’autore, grandi vini e design con le poltrone Aris 1967 di Valentina Pisani Architetto, compongono la ricetta sempre nuova di ogni serata.

In Poltrona con lo Chef è un progetto ideato e prodotto da Wine&Thecity di Donatella Bernabò Silorata, in collaborazione con Hart Cinema Food Music, con la partecipazione di Pasta Garofalo e di Schettino Cucine Professionali; si inserisce nella programmazione HART OFFBEAT, “I giovedì ad Hart” ed è uno degli eventi “waiting for Wine&Thecity 2017” per celebrare i 10 anni della rassegna che coltiva l’ebbrezza creativa, la contaminazione dei generi e il nomadismo (www.wineandthecity.it). Per l’occasione Valentina Pisani Architetto presenta la poltrona Aris, riedizione del 1967, in pelle rossa: un guizzo di design in linea con la rassegna e la location.

Info allo 0817613128 oppure sui siti www.hartnapoli.it e www.wineandthecity.it