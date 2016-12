Inaugurata l’autostrada Salerno – Reggio Calabria, prima “smart-road” italiana

Dopo oltre 50 anni, si sono conclusi oggi i lavori all’autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Con l’apertura al traffico della Galleria Larìa, ora tutta l’autostrada, lunga 443 chilometri, è percorribile a tre e due corsie per senso di marcia.

L’autostrada Salerno-Reggio Calabria rappresenta la principale dorsale di collegamento per il Sud Italia e per la Sicilia. Il suo tracciato attraversa i territori della Campania, della Basilicata e della Calabria, e le province di Salerno, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria.

La nuova autostrada è già dotata di un piano di manutenzione, del valore di un miliardo, per conservare e implementare gli standard di comfort e sicurezza dell’arteria.

La Salerno – Reggio Calabira si prepara a diventare la prima smart road italiana predisposta per la prossima guida autonoma. È in fase avanzata la gara da 20 milioni di euro che prevede la fornitura e la posa in opera di sistemi e postazioni per l’implementazione di infrastrutture tecnologiche avanzate per l’infomobilità e la sicurezza sull’intero itinerario. Un piano di interventi che si concluderà nel 2020.

“Oggi in un certo senso dichiariamo guerra a un luogo comune che è proprio quello che apparteneva alla Salerno-Reggio Calabria – ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni – L’Italia è un grande Paese anche perché è un Paese affidabile, non sempre questo accade, ma quando ci prendiamo un impegno siamo capaci di mantenerlo. Avevamo preso un impegno e abbiamo mantenuto la parola: questo è merito delle maestranze, delle imprese, delle autorità e delle varie istituzioni che si sono impegnate per il raggiungimento di un obiettivo comune”.