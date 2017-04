Incontri del Cinema, a Sorrento Ambra Angiolini e Nicolas Vaporidis

Simona Tabasco. Foto Alfonso Romano / Ago Press Riccardo Milani. Foto Alfonso Romano / Ago Press Nicolas Vaporidis. Foto Alfonso Romano / Ago Press Il sindaco Giuseppe Cuomo dà il via al convegno. Foto Alfonso Romano / Ago Press Ambra Angiolini. Foto Alfonso Romano / Ago Press Andrea Pisani e Simona Tabasco. Foto Alfonso Romano / Ago Press Fausto Brizzi. Foto Alfonso Romano / Ago Press Gianpaolo Letta. Foto Alfonso Romano / Ago Press Giovanni Bognetti. Foto Alfonso Romano / Ago Press

Ambra Angiolini, Nicolas Vaporidis, e Fausto Brizzi, tra le stelle presenti alla terza giornata degli Incontri del Cinema di Sorrento.

Ambra Angiolini e Fausto Brizzi hanno preso parte, al mattino, ad un convegno dal titolo “La commedia è sempre viva! Gli elementi del successo”, a cura di Vito Sinopoli, direttore Box Office e Tivù. Oltre all’attrice e al regista sono inoltre intervenuti Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction, Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa Film, Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution, Federica Lucisano, amministratore delegato di Italian International Film, e Nicola Maccanico, amministratore delegato di Vision Distribution.

In serata si è svolto un “comedytalk” dal titolo “Italiani copioni? Storia dell’uso e consumo del Remake”. Sul tema si sono confrontati attori, produttori e autori: Alessandro Usai, Andrea Pisani, Simona Tabasco, Giovanni Bognetti per “I Babysitter”, Fausto Brizzi, Nicolas Vaporidis, Federica Lucisano per “Notte prima degli esami” e “Poveri ma ricchi”, Riccardo Milani e Giampaolo Letta per “Mamma o papà”.