Incontri internazionali del Cinema, chiusura a Sorrento con Siani

Alessandro Siani e Ivan Cotroneo sono stati tra i protagonisti, il 30 aprile, della giornata conclusiva degli “Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento”, 39esima edizione, dedicati quest’anno al genere Comedy, con la direzione artistica di Remigio Truocchio.

In programma tre ComedyTalk, ideati e condotti da Piera Detassis, al Chiostro di San Francesco: alle ore 12,00 “Commedia, l’evoluzione della specie”, incontro con gli autori e protagonisti dei film “Orecchie” con il regista e sceneggiatore Alessandro Aronadio e l’attore Daniele Parisi, e del film “I Peggiori” con il regista e attore Vincenzo Alfieri e gli attori Lino Guanciale e Miriam Candurro. Alle ore 18, “Focus su Cattleya Lab. Nazioni italiane”, con Alessandro Siani e Riccardo Tozzi (Ceo e fondatore Cattleya) che hanno raccontato il loro progetto produttivo e creativo sul territorio campano e meridionale. Chiusura glamour con “Le storie siamo noi: serata d’onore per Ivan Cotroneo”, alle ore 19,30, Per festeggiare uno degli autori più significativi della scena italiana, tra televisione, cinema e web series, alla presenza di Maria Pia Calzone, Alessandro Roja, Massimiliano Gallo, Valentina Romani, e il direttore della fotografia Luca Bigazzi.

Ricco è stato anche il programma di sabato 29 aprile. Al mattino il talk “Il fenomeno Tunnel: dal cabaret, alla televisione, al grande schermo”, in collaborazione con Film Commission Regione Campania, con i produttori Nando Mormone con i comici di Made in sud e Gaetano Di Vaio, conduce Remigio Truocchio. Alle 19 l’incontro con i protagonisti di “Vieni a vivere a Napoli”. sono intervenuti i registi Edoardo De Angelis, Guido Lombardi, Francesco Prisco, gli attori del film e il produttore Alessandro Cannavale.