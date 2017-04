Inter, l’ira di Suning: ritiro punitivo fino a domenica

Pugno duro della proprietà cinese dell’Inter contro i giocatori. Dopo la sconfitta con la Fiorentina, e i due giorni di riposo concessi alla squadra, oggi è stata comunicata la decisione di effettuare un ritiro da domani fino alla gara con il Napoli di domenica 30 aprile.

“Il modo in cui è maturata la sconfitta in casa della Fiorentina è stato inaccettabile per i nostri tifosi, sia in Italia che all’estero, e siamo intenzionati a far sì che questo non si verifichi più – si legge in una nota – Tutti all’interno del Club, dai giocatori all’intero staff, sono ora determinati a lavorare il più duramente possibile per ottenere il miglior risultato e terminare la stagione in crescendo”.

Piena fiducia è stata espressa nel tecnico Stefano Pioli e nel suo staff tecnico. “Pioli – prosegue la nota – si è unito all’Inter in un momento complicato e il lavoro da lui intrapreso assieme al suo staff negli ultimi sei mesi, sin dal suo arrivo lo scorso novembre, è stato eccezionale e merita il nostro massimo rispetto. Il Club non si farà distrarre dalle voci circolate in ambienti esterni al Club stesso. Il nostro obiettivo resta quello di terminare il campionato di Serie A nel miglior modo possibile e qualificarci per una competizione europea, dando il massimo in ogni partita. I calciatori, inoltre, sono chiamati a rappresentare i colori nerazzurri con orgoglio e onore, come si addice alla storia e alla tradizione di questo grande Club”.