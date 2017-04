Inter-Milan sarà il derby dei record: in 862 milioni davanti alla tv

Inter e Milan sono da anni lontane dalle prime posizioni della classifica finale di Serie A. E anche nel campionato in corso la migliore posizione a cui possono ambire è un piazzamento valido per l’accesso all’Europa League.

Eppure il derby di Milano, in calendario sabato, sarà la gara più vista di sempre in tv nella storia del calcio italiano.

L’orario di inizio, fissato alle 12.30, consentirà infatti al pubblico dell’area asiatica di seguirlo in prime time raggiungendo, in quelle regioni, 566 milioni di potenziali telespettatori. Numero che cresce fino a 862 milioni considerando tutto il mondo, con 39 broadcaster a trasmettere in diretta la sfida tra le squadre di Pioli e Montella.

La seconda macro area con più pubblico sarà quella europea (20 tv collegate e 186 milioni di tifosi raggiunti), seguita dal Centro e Sud America (3 tv e 98 milioni).