Intesa tra Italia e Francia per sostegno alle vittime del terrorismo

Un’iniziativa europea a favore di una politica di aiuto alle vittime. La chiedono Italia e Francia che, in vista della Giornata europea delle vittime di terrorismo, che si svolgerà il 10 marzo, hanno dichiarato che intendono firmare rapidamente una roadmap per cooperare meglio nell’assistenza alle vittime.

L’intesa è stata annunciata oggi da Juliette Méadel, segretaria di Stato presso il primo ministro, incaricata dell’Aiuto alle vittime, Andrea Orlando, ministro della Giustizia, Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli Affari Esteri, e Vincenzo Panico, commissario incaricato del coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime di delitti mafiosi e violenti.

Juliette Méadel ha presentato oggi a Roma il dispositivo francese di aiuto alle vittime, e ha ricordato le conclusioni della prima conferenza internazionale per l’aiuto alle vittime che si è svolta a Parigi il 9 gennaio 2017