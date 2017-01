Irene Grandi: “Il mio nuovo Lungoviaggio, tra musica ed immagini”

Grande protagonista della scena musicale italiana, con un repertorio vastissimo, che spazia dal pop al rock dal blues al jazz, Irene Grandi è oggi in scena con i Pastis per “Lungoviaggio”, uno spettacolo che fonde video, musica, fotografia e voce e creare un’opera visionaria, in cui frammenti del reale costituiscono il punto di partenza per la costruzione di videocanzoni.

Nell’intervista l’artista toscana racconta della nascita di questo nuovo progetto e dei suoi luoghi del cuore.