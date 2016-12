Istat, diminuiscono le famiglie proprietarie di casa

Nel 2015 sono l’81% le famiglie proprietarie dell’abitazione in cui vivono. Nel 2014 erano l’81,5%. La flessione, spiega l’Istat, riguarda anche le case con un mutuo in corso (da 19,3% a 17,7%).

La rata media mensile del mutuo è di 586,41 euro, ma varia dai 619 euro del Centro ai 497 delle Isole mentre nelle città metropolitane si raggiungono i 636 euro mensili. Le famiglie che pagano un affitto per l’abitazione in cui vivono sono il 18,0%. La percentuale è più bassa nelle Isole (10,8%) e sfiora il 20% al Nord-ovest e al Sud. La spesa media effettiva per l’affitto è di 430,56 euro a livello nazionale ma sale a 506,55 euro mensili nel Nord-ovest, la ripartizione dove si paga di più. L’esborso è molto più contenuto nelle Isole, 260,77 euro.