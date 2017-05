Istat, la disoccupazione sale all’11,7%

A marzo il tasso di disoccupazione è aumentato all’11,7%, uno 0,1% in più rispetto al mese precedente. E’ invece calato quello relativo alla componente giovanile, ora al 34,1%, più basso di 0,4 punti percentuali.

Cresce la stima delle persone in cerca di occupazione: secondo l’Istat, che ha diffuso i dati, sono l’1,4% in più. Un aumento attribuibile esclusivamente agli uomini e in maniera prevalente agli ultracinquantenni

Il numero degli occupati è sostanzialmente stabile rispetto a febbraio. È pressoché invariato il numero di occupati maschi mentre è in lieve calo quello delle donne. L’occupazione cala nell’ultimo mese tra gli ultracinquantenni (-55 mila) e aumenta nelle restanti classi di età, in particolare quelle più giovani (+44 mila tra i 15-34enni). Cresce il numero di lavoratori dipendenti (+63 mila), sia permanenti (+41 mila) sia a termine (+22 mila), mentre calano gli indipendenti (-70 mila). Il tasso di occupazione è stabile al 57,6%.