Istat: nel 2017 prospettive positive per l’economia italiana

Per i prossimi mesi l’Istat prevede una “prospettiva positiva del ritmo di crescita dell’economia italiana”.

Nella nota mensile sull’andamento dell’economia, l’istituto evidenzia, nel settore manufatturiero, sia un aumento degli ordinativi a ottobre (+0,9% rispetto al mese precedente) sia un miglioramento della fiducia a dicembre. Anche per i consumatori si registra un miglioramento della fiducia nel mese di dicembre.

Previsioni ottimistiche per l’area dell’euro, la cui crescita dovrebbe proseguire su ritmi moderati anche negli ultimi mesi del 2016.

Sul fronte del lavoro, la disoccupazione in Italia si è attestata all’11,6%, valore superiore alle media dei paesi dell’area dell’euro, pari a 9,8%. La nota positiva è però l’aumento delle persone in cerca di occupazione (+4,9% nel terzo trimestre), e il calo dele forze di lavoro potenziali, la fascia d’inattivi più vicini al mercato del lavoro (-5,7%).