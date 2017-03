La Guardia Costiera salva in mare 970 migranti

Sono circa 970 i migranti tratti in salvo nella giornata di oggi, nel Mediterraneo Centrale, in 6 distinte operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera a Roma, del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I migranti, che si trovavano a bordo di 4 gommoni, 1 barchino e 1 barcone, sono stati soccorsi da Nave Dattilo Cp940 della Guardia Costiera, dalla nave norvegese Siem Pilot, inserita nel dispositivo Frontex, e da due unità appartenenti alle ong “Sos Mediterranée” e “Proactiva Open Arms”.

Inoltre la notte scorsa, su segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Guardia Costiera a Roma, che ha tempestivamente interessato per competenza la Guardia Costiera Greca, sono stati salvati a largo delle coste del Peloponneso, dalla motonave Ekaterina dirottata dai greci, altri 85 migranti che si trovavano a bordo di un’imbarcazione a vela. I migranti sono stati successivamente sbarcati nel porto di Kalamata.