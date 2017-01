Lavoro. Le competenze più richieste nel 2017

La digitalizzazione delle attività aziendali e l’utilizzo crescente delle nuove tecnologie stanno modificando la gerarchia delle figure professionali più ricercate sul mercato.

In linea generale, spiega un’indagine di Kelly Service, ai lavoratori è richiesto di abituarsi a forme di lavoro flessibili, consulenze, temporary management e microimprenditorialità.

I professionisti più cercati sono analisti e business intelligence manager, profili in grado di gestire dati, analizzarli e fare previsioni.

Forte è la richiesta anche di security manager. Professioni che mettono in campo la propria preparazione tecnico-scientifica al fine di garantire e proteggere i dati su Internet, Intranet e reti.

Un profilo già richiestissimo nel 2016, che continuerà ad esserlo per il 2017, è l’area supply manager. Questa figura interagisce con le funzioni di produzione, di vendita e di distribuzione e riporta direttamente alla direzione dell’azienda.

Quelli appartenenti all’area sales sono profili sui quali le aziende investono sempre per spingere sulle vendite e per aumentare il fatturato.

In area amministrazione finanza e controllo spicca il senior consultant. È il tipico profilo che caratterizza le società di consulenza manageriale. Si tratta di una figura molto ricercata sul mercato, che richiede una visione interfunzionale ed interaziendale delle problematiche amministrative, finanziarie e di controllo, nonché la conoscenza degli strumenti messi a disposizione dall’information technology e dalle metodologie di analisi del business.

Richiestissimo è anche il controller o responsabile del controllo di gestione, una figura strategica all’interno di un’azienda. Le competenze richieste riguardano i processi di contabilità analitica con la predisposizione di budget e forecast, unitamente ad attività di reporting di gestione.