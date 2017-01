Lavoro. Risorse Lsu per Campania, Puglia e Sardegna

Ammontano a circa 41 milioni di euro le risorse, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, stanziate da ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, a favore delle Regioni Campania, Puglia e Sardegna.

Le convenzioni verranno utilizzate, nel 2017, per assicurare la copertura dell’assegno per attività socialmente utili e dell’assegno al nucleo familiare ai lavoratori socialmente utili.

Le risorse saranno finalizzate anche ad agevolare il processo di stabilizzazione e di fuoriuscita dal bacino regionale di questi lavoratori, che le Regioni si impegnano a proseguire incentivando la loro assunzione anche con contributi a valere sulle proprie risorse.

In dettaglio, alla Regione Campania vengono assegnate risorse per 32 milioni, 949mila e 426 Euro; alla Regione Puglia per 7 milioni, 416mila e 294 Euro; alla Regione Autonoma della Sardegna 397mila e 165 Euro.